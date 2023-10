POL-PDMT: Verkehrsunfall durch verlorenen Spanngurt

Aull, Koblenzer Straße (L318) (ots) - Am Abend des 03.10.2023 kam es gegen 19:30 Uhr in der Koblenzer Straße in Aull zu einem schweren Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Zwei Pkw kollidieren in der Ortsdurchfahrt Aull aus bislang ungeklärter Ursache frontal. Hierbei wurden die Insassen beider Fahrzeuge verletzt und an beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die L318 musste für ca. zwei Stunden gesperrt werden. ...

