Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Steinefrenz - Einbruch in Jagdhütte bzw. Schießstand ***Zeugen gesucht***

Steinefrenz (ots)

Im Zeitraum von Montag, 02.10.2023, 10:00 Uhr, bis Dienstag, 03.10.2023, 10:00 Uhr, ereignete sich ein Einbruch in eine Jagdhütte im Wald zwischen Steinefrenz und Bahnhof Steinefrenz. Durch bislang unbekannte Täter wurden an jener Hütte, welche auch als Schießstand genutzt wird, Glasbausteine eingeschlagen, um in das Gebäudeinnere zu gelangen. In der Folge wurden Einrichtungsgegenstände mutwillig beschädigt sowie ein neuwertiger Feuerlöscher und auch Jagd-Hinweisschilder entwendet.

Sachdienliche Angaben zu der Tat sowie zu den Tätern werden erbeten und sind an die Polizeiinspektion Montabaur, Telefon: 02602 9226-0, oder E-Mail: pimontabaur@Polizei.rlp.de, zu richten.

