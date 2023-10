POL-PDMT: Stockhausen-Illfurth- ZEUGEN GESUCHT! Hund jagt ein Reh und verletzt es so stark, dass es von seinen Leiden erlöst werden musste

Kirburg (ots) - Am Sonntag, den 01.10.2023 kam es auf der B414 Ortsausgang Kirburg in Fahrtrichtung Bad Marienberg zu einem Verkehrsunfall bei dem ein 56-jähriger Mann im Bereich eines Fahrbahnteilers zu Fall kam. Der Motorradfahrer wurde durch den Sturz leicht verletzt und wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelgenes Krankenhaus verbracht. Rückfragen bitte an: ...

