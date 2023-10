Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Nastätten - Verkehrsunfall mit Flucht

Nastätten (ots)

Am Freitagabend 29.09.2023 um ca. 20:40 ereignete sich in 56355 Nastätten in der Römerstraße Ecke Rheinstraße ein Verkehrsunfall bei dem ein Verkehrsschild beschädigt wurde. Der Unfallverursacher - es soll sich um einen dunklen Kompaktwagen gehandelt haben - flüchtete anschließend entgegen der Einbahnstraße entlang der Römerstraße in Richtung Oberstraße. Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in St. Goarshausen unter der Rufnummer 06771 9327-0 zu melden.

