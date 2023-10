Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Sachbeschädigung - Steinebach an der Wied

Montabaur (ots)

Zwischen dem 01.10.2023 gegen 21 Uhr und dem 02.10.2023 gegen 08:30 Uhr hat sich in der Hachenburger Straße in Steinebach an der Wied eine Sachbeschädigung ereignet. Hierbei ist die Heckscheibe eines grauen, in der Hofeinfahrt geparkten, Seat Ibiza vermutlich mutwillig beschädigt worden, sodass diese komplett zersprungen ist. Der entstandene Schaden beläuft sich im vierstelligen Bereich. Die Polizei Hachenburg bittet mögliche Zeugen sich unter der Telefonnummer 02662/95580 zu melden.

