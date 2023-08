Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Eberstadt: Wand mit Farbe besprüht

Polizei alarmiert

Tatverdächtige gestoppt

Darmstadt (ots)

Ein 32-Jahre alter Mann aus Bad Nauheim und seine zwei Begleiter haben am Sonntagnachmittag (13.8.) auf dem Gelände der Papierfabrik in der Pfungstädter Straße offenbar ihr Unwesen getrieben und eine Wand mit Farbe besprüht. Ein Zeuge hatte die Personen gegen 16.45 Uhr beobachtet und die Polizei alarmiert. Die hinzueilenden Ordnungshüter stellten das Trio noch vor Ort und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung ein. In diesem werden sie sich strafrechtlich verantworten müssen. Nach Abschluss aller Maßnahmen wurden die Tatverdächtigen nach Hause entlassen.

