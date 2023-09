Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Einfamilienhaus - Täter erbeuten Schmuck

Willich-Neersen (ots)

Während einer knapp halbstündigen Abwesenheit der Hausbesitzerin, verschafften sich bislang unbekannte Täter am frühen Samstagnachmittag Zugang zu einem Einfamilienhaus am Rothweg in Willich-Neersen. Hierbei brachen sie eine rückwärtige Tür zum Haus auf und durchwühlten diverse Schränke in nahezu allen Zimmern des Hauses. Bei ihrer Rückkehr stellte die 87-jährige Geschädigte das Fehlen von Schmuck fest, dessen Wert in fünfstelliger Höhe beziffert wird. Sollten Sie zur fraglichen Zeit etwas Verdächtiges auf dem Rothweg in Willich beobachtet haben, wenden Sie sich bitte unter 02162/377-0 an die Polizei Viersen. /Ren (913)

