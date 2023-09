Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Radfahrerin bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Niederkrüchten-Elmpt (ots)

Am späten Samstagvormittag befährt eine 91-jährige Radfahrerin mit ihrem E-Bike in Niederkrüchten-Elmpt die Uhlandstraße in Fahrtrichtung der Overhetfelder Straße. Diese überquert sie mit ihrem Fahrrad, wobei sie vermutlich einen von rechts kommenden, 60-jährigen PKW-Fahrer mit seinem Fahrzeug übersieht. Es kommt zum Zusammenstoß, wodurch die Radfahrerin lebensgefährliche Kopfverletzungen erleidet und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden muss. Die Unfallstelle war über mehrere Stunden, bis in den späten Nachmittag hinein gesperrt, um Rettungskräften, Unfallaufnahmeteams und Sachverständigen die Arbeit zu ermöglichen. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an. Sollten Sie Zeuge dieses schweren Unfalls geworden sein und vor Ort noch nicht mit der Polizei gesprochen haben, melden Sie sich bitte telefonisch unter der 02162/377-0./Ren (910)

