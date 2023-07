Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Alkohol am Steuer und seine Folgen

Landau (ots)

Am 29.07.2023 befuhr gegen 01:15 Uhr ein 45-jähriger Audi-Fahrer die K12 von Landau in Richtung Godramstein. Vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung fuhr er auf einen vorausfahrenden 25-jährigen Opel-Fahrer auf. Der Opel-Fahrer und seine vier Mitfahrer wurden durch den Unfall leicht verletzt. Die Schadenshöhe an dem PKW Opel beträgt circa 7500 Euro. Der Audi-Fahrer entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Sonderlich weit kam er jedoch nicht. In Godramstein landete der 45-Jährige in einem Vorgarten. Am PKW Audi entstand durch die beiden Unfälle Totalschaden in Höhe von circa 80.000 Euro. Aufgrund seiner deutlichen Alkoholisierung wurde ihm auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Er wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung, Verkehrsunfallflucht sowie fahrlässiger Körperverletzung verantworten müssen.

