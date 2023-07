Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Siebeldingen - In Weinberg gerauscht

Siebeldingen (ots)

Am 28.07.2023 befuhr gegen 19:15 Uhr ein 25-jähriger BMW-Fahrer die L511 von Siebeldingen in Richtung Godramstein. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam er von der Fahrbahn ab und rauschte in einen Weinberg. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von circa 3500 Euro. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall weder der Fahrer noch seine zwei Mitinsassen verletzt. Auf den 25-Jährigen wird nun ein Bußgeldverfahren zukommen. Er wird sich auf ein Bußgeld in Höhe von 145 Euro sowie einen Punkt in der Verkehrssünderdatei einstellen müssen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell