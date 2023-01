Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Polizei sucht mit Bildern nach Tätern einer Brandserie

Wesel (ots)

Die Polizei sucht jetzt mit Bildern nach unbekannten Tätern, die an der Rheinpromenade und der Esplanade in Wesel Feuer gelegt hatten.

Wegen der Schwere der Tat hat ein Richter die Bilder jetzt für die öffentliche Fahndung freigegeben.

Im Rahmen einer Brandserie entzündete der unbekannte Täter am 14.09.2022 gegen 04.30 Uhr ein Feuer an "Wassererhöhungsanlage" der Stadtwerke Wesel. Dadurch entstand ein hoher Schaden an der Anlage. Im weiteren Verlauf legt der Täter weitere Feuer entlang der Rheinpromenade und der Esplanade. Dabei sind Warnbarken, Absperrgitter, ein Sonnenschirm und Gartenmöbel sowie ein Fahrradanhänger beschädigt worden.

Die Polizei sucht nun Hinweise, wo sich die Täter aktuell aufhalten oder Leute die Hinweise zu den Tätern oder der Tat geben können.

Bilder des Gesuchten gibt es im Presseportal der Polizei https://polizei.nrw/fahndung/95002

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell