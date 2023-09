Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Zwei Einbrüche in Einfamilienhäuser - Kripo bittet um Hinweise

Kreis Viersen (ots)

Die Polizei Viersen musste gestern zwei Wohnungseinbrüche in Süchteln sowie Lobberich aufnehmen. In beiden Fällen stiegen Unbekannte Täterinnen oder Täter in Einfamilienhäuser ein.

In Lobberich auf der Straße 'Am Ludbach' öffneten die Unbekannten die Terassentür des Hauses durch aufhebeln. Die Bewohner waren Sonntag, den 10.09., in Urlaub gefahren und hatten gestern die offenstehende Terassentür bemerkt. Nach ersten Erkenntnissen nahmen die Einbrecher einen Laptop und eine Kamera an sich und verließen die Örtlichkeit. Den zweiten Einbruch nahmen die Kolleginnen und Kollegen in Süchteln, auf dem Mercatorweg auf. Auch hier öffneten die Täter die Terassentür des Einfamilienhauses durch hebeln auf. Die Bewohnerin gab an, dass Sie gegen 07:20 Uhr das Haus verlassen hatte. Gegen 14:00 Uhr kam sie nach Hause und sah die durchsuchten Zimmer. Hier entwendeten die Einbrecher Schmuck.

Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hilfe: Haben Sie verdächtige Personen oder Beobachtungen im Umfeld der Tatorte gemacht? Melden Sie sich gerne unter 02162 377-0. /cb (907)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell