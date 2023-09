Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Zusammenstoß mit Straßenbahn - 16-Jährige außer Lebensgefahr Verkehrskommissariat Viersen sucht weitere Zeugen

Tönisvorst (ots)

Wie in unserer Meldung Nummer 903 gestern berichtet, hat es auf der Krefelder Straße / Biwak am gestrigen 12.09.2023 gegen 15.10 Uhr einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Eine 16-jährige Tönisvorsterin kollidierte aus bislang nicht abschließend geklärten Gründen mit einer Straßenbahn und wurde lebensgefährlich verletzt in eine Klinik geflogen. Nach derzeitigem Stand ist die 16-Jährige glücklicherweise inzwischen außer Lebensgefahr, liegt aber weiterhin mit schweren Verletzungen im Krankenhaus. Das Verkehrskommissariat bittet dringend um weitere Zeugen. Falls Sie den Unfall beobachtet haben, in der Bahn gesessen haben, an der Haltestelle gewartet und die Situation beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, melden Sie sich bitte unter der 02162/377-0. / AM (905)

