Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kreis Viersen: Zwei Wohnungseinbrüche - Hinweise erbeten

Kreis Viersen (ots)

Im Kreis Viersen hat es in den letzten Tagen zwei Wohnungseinbrüche gegeben. Zum einen brachen unbekannte Tatverdächtige zwischen dem 01.09.2023, 10.00 Uhr und dem 11.09.2023, 16.30 Uhr in ein Einfamilienhaus auf der Sternstraße in Tönisvorst-St.Tönis ein. Vermutlich hebelten die Unbekannten ein Fenster auf und verschafften sich somit Zugang zu dem Objekt. Ob etwas entwendet wurde ist nach derzeitigem Ermittlungsstand noch nicht klar. Zum anderen brach ein unbekannter Tatverdächtiger am 12.09.2023 gegen 01.30 Uhr in eine Wohnung auf der Eichenstraße in Viersen ein. Eine dort lebende 95-jährige Dame hörte auffällige Geräusche und machte daraufhin auf sich aufmerksam. In Folge dessen floh der Unbekannte mit einem Schmuckkästchen aus der Wohnung in unbekannte Richtung. Die Dame kann denn Mann wie folgt beschreiben: Etwa 45 Jahre alt und er hatte eine Glatze. In beiden Fällen hat die Kripo die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der 02162/377-0. / AM (902)

