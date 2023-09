Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal/Viersen: Kripo ermittelt nach Bränden und sucht Zeugen

Nettetal/Viersen (ots)

Am Montagmorgen gegen 08.30 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zur Feldstraße nach Kaldenkirchen gerufen. Unbekannte hatten hier Fahrräder und andere Gegenstände in Brand gesetzt. Die Feuerwehr löschte den Brand. In Viersen-Süchteln brannte am frühen Montagmorgen gegen 06.00 Uhr der Zaun eines Tores auf dem Färberweg. Das Feuer konnte durch einen Zeugen gelöscht werden. Auch hier geht die Polizei davon aus, dass sich das Feuer nicht selbst entzündet hat. In beiden Fällen ermittelt nun das Kriminalkommissariat 1 in Dülken und bittet um Hinweise auf Tatverdächtige über die 02162/377-0. /wg (899)

