Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich - Anrath: Kind fährt gegen Pkw und verlässt die Unfallörtlichkeit

Willich - Anrath (ots)

Am Freitagnachmittag kam es gegen 16:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Jungen auf einem Fahrrad und einem 40-jährigen Autofahrer aus Willich auf der Straße Auf dem Sand in Anrath. Der Autofahrer fuhr auf der genannten Straße als auf Höhe der dortigen Rossmann Filiale der Junge plötzlich mit seinem hellblauen "Pukki"-Rad auf die Straße fuhr und ihn an der Heckstoßstange traf. Eine Frau kam anschließend hinzu. Es ist davon auszugehen, dass es sich um die Mutter handelte. Nach einem kurzen Gespräch, welches auf Grund sprachlicher Differenzen komplizierter war, verließen der Junge und die Frau die Unfallörtlichkeit. Der Junge zog sich Schürfwunden zu. Am Pkw entspannt ebenso ein Sachschaden. Der Radfahrer wird durch den Geschädigten als ca. 3-jähriger Junge, mit braunen kurzen Haaren, asiatischem Erscheinungsbild beschrieben. Zur Unfallzeit trug er eine orangefarbene Hose, ein orangefarbenes Oberteil sowie einen Helm. Haben Sie den Unfall beobachtet und können etwas zu dem Jungen oder Frau sagen? Melden Sie sich gern unter der 02162/377-0. /cb (896)

