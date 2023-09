Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kreis Viersen: Exhibitionisten - Zeugen gesucht

Kreis Viersen (ots)

Im Laufe der letzten Tage hat es drei exhibitionistische Vorfälle im Kreis Viersen gegeben. Am 06.09.2023 ging eine Frau gegen 18.00 Uhr im Waldstück ´Auf dem Vennberg` in Brüggen spazieren. Auf Höhe des Sportplatzes sah sie, wie ein unbekannter Mann sich entblößte. Daraufhin drehte sie um. Sie kann den Tatverdächtigen wie folgt beschreiben: Circa 1.80 Meter groß, schlanke Statur, kurze, dunkle Haare, trug eine Jeans und ein Shirt. Am 10.09.2023 ging eine Dame gegen 19.00 Uhr ebenfalls im Waldstück ´Auf dem Vennberg` in Brüggen spazieren und sah auch, wie ein Mann sich entblößte, als sie sich im näherte. Sie kann den Mann so beschreiben: Circa 1.80 Meter groß, schlanke Statur, kurz rasierte Haare, trug ein graues Shirt und eine graue Jogginghose. Am 08.09.2023 beobachtete eine Frau gegen 18.55 Uhr auf der Neersener Straße in Willich-Anrath einen Mann, der auf einer dortigen Parkbank saß und sich ebenfalls entkleidete. Hier konnten die Streifenteams im Rahmen der sofort eingeleiteten Ermittlungen einen möglichen Tatverdächtigen ausfindig machen. Hierbei handelte es sich um einen 27-jährigen in Willich wohnenden Ukrainer. Eine Strafanzeige wurde gefertigt. Ob der 27-Jährige im Zusammenhang mit den Vorfällen in Bracht steht ist Bestandteil der Ermittlungen. Ebenso wird geprüft, ob die beiden exhibitionistischen Handlungen in Brüggen im Zusammenhang stehen. Falls Sie Angaben zu den Vorfällen machen können, melden Sie sich bitte unter der 02162/377-0. / AM (895)

