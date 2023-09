Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Brüggen-Bracht: Zusammenstoß zweier Radfahrer - beide leicht verletzt

Brüggen-Bracht (ots)

Am 10.09.2023 kam es in Bracht gegen 11:25 Uhr auf dem Radweg der B221 zu einem Unfall zwischen zwei Radfahrern. Dabei stießen ein 31jähriger Brüggener und ein 62 Jahre alter Mann aus Viersen im Bereich Hülst frontal zusammen. Beide Radfahrer wurden dabei leicht verletzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Mögliche Zeugen werden gebeten sich unter 02162/377-0 beim Verkehrskommissariat zu melden. / TK (892)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell