Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfall mit 3 Pkw

Weimar (ots)

Am Sonntag gegen 19:00 Uhr ereignete sich an der Kreuzung Mozart- / Paul-Schneider-Straße ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Pkw. Die Fahrerin eines VW Golf befuhr die Mozartstraße in Richtung Abraham- Lincoln-Straße. An der Kreuzung Paul-Schneider-Straße missachtete sie die Vorfahrt eines Pkw BMW und fuhr diesem in die rechte Fahrzeugseite. Aufgrund des Aufpralls kam die BMW-Fahrerin nach links von ihrer Fahr- spur ab und kollidierte mit einem entgegenkommenden VW-Passat. An allen Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Alle drei Pkw's mussten abgeschleppt werden. Personen wurden nicht verletzt.

