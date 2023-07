Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ärger im Freibad

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Am Samstagabend, 15.07.2023, kam es im Freibad Stadtroda zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppierungen. Die beiden 20- und 22-jährigen Beschuldigten sprachen zunächst eine unbeteiligte Frau an. Dies bemerkten drei Bekannte der Frau, woraufhin es zum verbalen Streit unter den Männern kam. Die durch Alkoholkonsum deutlich verminderte Hemmschwelle in Verbindung mit dem heißen Wetter führte letztlich zum körperlichen Übergriff, wobei die Beschuldigten abwechselnd auf die Geschädigten einschlugen und dabei leicht verletzten. Noch bevor die Situation eskalieren konnte, trafen die Beamten im Freibad ein und trennten die beiden Gruppierungen voneinander. Die türkischen Täter wurden zur weiteren Klärung ihrer Personalien zur Polizeiinspektion Stadtroda verbracht. Die Geschädigten wurden vor Ort ambulant behandelt. Gegen beide Beschuldigte wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

