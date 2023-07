Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unfallflucht

Wittlich (ots)

Am Donnerstag, den 06.07.2023, wurde im Zeitraum zwischen 11:00 und 11:30 Uhr ein dunkler Ford Focus auf dem Parkplatz der Firma Bungert in der Friedrichstraße in 54516 Wittlich durch einen anderen Verkehrsteilnehmer beim Ein- oder Ausparken beschädigt.

Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

