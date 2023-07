LPI-J: Übersehen

Weimar (ots) - Am Samstag gegen 07:40 Uhr befuhr der Fahrer eines VW Golf die Döllstädtstraße aus Richtung Bad Hersfelder Straße kommend in Richtung Röhrstraße. Ein aus der Falkstraße kommender Hyundai-Fahrer missachtete an der Kreuzung Döllstädt- / Falkstraße die Vorfahrt des Golf und es kam zur Kollision. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 3.500 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

