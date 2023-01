POL-MI: Zusammenstoß auf der B 239

Lübbecke (ots) - Nach einem Parkplatzrempler in der Strubbergstraße bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Als eine Frau am Mittwoch gegen 15 Uhr zu ihrem mittig auf dem Kaufland-Parkplatz stehendem weißen Ford Fiesta zurückkehrte, bemerkte sie eine Beschädigung an der rechten Fahrzeugseite. Das Auto hatte vorwärts in einer Parklücke rund eine Stunde gestanden. Vom Verursacher hingegen fehlte jede Spur. Aus diesem ...

mehr