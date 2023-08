POL-OL: +++ Zeugenaufruf nach Körperverletzung am Hauptbahnhof +++

Oldenburg (ots) - Zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Rollerfahrerin kam es heute Morgen an der Bümmersteder Tredde, der Unfallverursacher flüchtete anschließend. Der Verkehrsunfalldienst wurde heute Morgen, gegen 08:00 Uhr, zu einem Verkehrsunfall an der Bümmersteder Tredde gerufen, an der Unfallstelle trafen die Polizisten auf eine verletzte Rollerfahrerin. Die 52-jährige Rollerfahrerin gab bei der ...

mehr