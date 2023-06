POL-MFR: (666) Graffiti in Nürnberg Langwasser - Festnahme

Rothenburg o. d. Tauber (ots) - Am frühen Sonntagabend (04.06.2023) geriet aus bislang nicht geklärter Ursache der Dachstuhl eines Wohnhauses in Rothenburg ob der Tauber in Brand. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Gegen 17:15 Uhr ging bei der Integrierten Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst die Mitteilung über einen Brand an einem Wohnhaus in der Wolffstraße ein. Die ersten Einsatzkräfte der Feuerwehr ...

mehr