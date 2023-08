Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht +++

Oldenburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Rollerfahrerin kam es heute Morgen an der Bümmersteder Tredde, der Unfallverursacher flüchtete anschließend.

Der Verkehrsunfalldienst wurde heute Morgen, gegen 08:00 Uhr, zu einem Verkehrsunfall an der Bümmersteder Tredde gerufen, an der Unfallstelle trafen die Polizisten auf eine verletzte Rollerfahrerin. Die 52-jährige Rollerfahrerin gab bei der Unfallaufnahme an, dass sie mit ihrem Roller die Bümmersteder Tredde in Richtung Sandkruger Straße gefahren sei. Aus der Dr.-Hans-Klüber-Straße sei plötzlich ein silberner Kombi in den Kreuzungsbereich gefahren. Dieser habe der 52-Jährigen die Vorfahrt genommen, so dass diese ausweichen musste und stürzte.

Anschließend sei das silberne Fahrzeug weiter in den Dwaschweg gefahren und geflüchtet.

Durch eine ebenfalls anwesende Zeugin konnte das flüchtige Fahrzeug als silberner Kombi mit dem Kennzeichenfragment GÖ - für Göttingen - beschrieben werden.

Durch den Unfall wurde die 52-Jährige leicht verletzt und musste in einem Oldenburger Krankenhaus behandelt werden, der Roller wurde bei dem Unfall beschädigt.

Der Unfalldienst hat die Ermittlungen gegen den Fahrer des silbernen Kombi aufgenommen und ist auf der Suche nach diesem und weiteren Zeugen des Verkehrsunfalls. Diese können sich bei der Polizei unter der Rufnummer: 0441 - 7904115 melden. (1015527)

