Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++ Verkehrsunfall auf A28 mit zwei verletzten Personen - großes Trümmerfeld - Vollsperrung ++

Oldenburg (ots)

++ Am 07.08.2023, um 00.28 Uhr, kommt es auf der Bundesautobahn 28 zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen. Zwischen den Anschlussstellen Zwischenahner Meer und Neuenkruge, in Fahrtrichtung Bremen, verliert zunächst ein 20 Jahre alter Oldenburger bei nasser Fahrbahn die Kontrolle über seinen Pkw und schleudert gegen die Außenschutzplanke. Von dieser prallt das Fahrzeug ab und kommt schließlich stark beschädigt auf dem Überholfahrstreifen zum Stehen. Auf Grund der Beschädigungen fällt die Beleuchtung des Pkw aus, so dass dieser bei Dunkelheit nur noch schwer wahrnehmbar ist. Der Fahrzeugführer kann sich leicht verletzt aus dem Fahrzeug befreien und begibt sich anschließend hinter die Außenschutzplanke. Kurz darauf kann ein herannahender 54 Jahre alter Fahrzeugführer aus Bunde einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Er prallt mit seinem Pkw gegen den unbeleuchteten Pkw und wird dadurch schwer verletzt. Beide Unfallbeteiligten werden anschließend in umliegende Krankenhäuser transportiert. Durch den Unfall entsteht ein Trümmerfeld auf beiden Fahrstreifen. Bis zur Aufreinigung und Abtransport der Fahrzeuge muss die Autobahn für ca. vier Stunden voll gesperrt werden. Der Verkehr wird dafür an der Anschlussstelle Zwischenahner Meer von der Autobahn abgeleitet. Es entsteht ein Gesamtschaden in Höhe von geschätzt 20000 Euro. ++

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell