Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Autoaufbruch++Einbruch in Wohnung++

Oldenburg (ots)

++Autoaufbruch++ In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde in der Acordialstraße in Bloherfelde ein Kleinwagen von Fiat aufgebrochen. Dabei schlug die unbekannte Täterschaft nicht wie üblich eine Seitenscheibe ein, sondern bohrte das Schloss der Fahrertür auf. Aus dem Innenraum wurde das Radio, ein Regenschirm und Kleingeld entwendet.

++Einbruch in Wohnung++ Ebenfalls in Bloherfelde wurde von Dienstag auf Mittwoch in eine Wohnung an der Bloherfelder Straße eingebrochen. Die unbekannte Täterschaft gelangte in das Mehrparteienhaus und hebelte dort eine Wohnungstür auf. Die Täterschaft konnte aus der Wohnung Bargeld und eine Spielekonsole erbeuten.

Hinweise auf die Täterschaft gibt es derzeit in beiden Fällen nicht. Sollten Sie etwas gesehen haben und können hilfreiche Angaben zu den Taten machen, melden sie diese bitte bei der Polizei unter 0441/790-4115 oder der Onlinewache der Polizei Niedersachsen.

