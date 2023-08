POL-OL: +++ Westerstede: schwerer Verkehrsunfall mit Personenschaden +++

Oldenburg (ots) - Erneut wurden in der letzten Nacht mehrere Autos im Stadtgebiet von Oldenburg aufgebrochen, in den meisten Fällen konnten die Täter mit Diebesgut unerkannt entkommen. Gleich zwei Autos, die in der letzten Nacht auf einem Parkplatz in der Burmesterstraße geparkt waren, wurden durch die Täter angegangen. In beiden Fällen schlugen die Täter die Scheibe eines Opels und eines Renault ein. Entwendet ...

