Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unfall auf der B44 mit vier Fahrzeugen, eine leicht verletzte Person, PM Nr. 2

Mannheim (ots)

Wie bereits berichtet ( www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/5552089 ) ereignete sich am 06.07.2023 um 15:30 Uhr im Bereich Mannheim -Schönau auf der Lilienthalstaße/ B44 ein Verkehrsunfall, bei dem letztendlich vier Fahrzeuge beteiligt waren. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen durch den Verkehrsdienst Mannheim, nahm die 51-jährige Unfallverursacher irrtümlicher Weise an, dass der vorfahrtsberechtigte Verkehr auf der B44 warten würde, weshalb sie mit ihren PKW, Toyota in die Kreuzung einfuhr. Hier kam es zum zum Zusammenstoß mit einer 53-jährigen Fahrzeugführerin eines PKW, Smart. Dieser wurde durch den Zusammenprall so abgelenkt, dass er im weiteren Verlauf mit einem Citroen und einem Mercedes kollidierte. Durch den Unfall wurde die 53-jährige Fahrerin des Smart leicht verletzt und durch den Rettungsdienst zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbraucht, wo sie nach kurzer Behandlung bereits wieder entlassen werden konnte. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von ca. 22.000 Euro. Aufgrund der Unfallaufnahme und der Reinigung der Unfallstelle kam es zu kleineren Verkehrsstörungen die gegen 17:00 Uhr erledigt waren. Die weiteren Ermittlungen werden durch den Verkehrsdienst Mannheim durchgeführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell