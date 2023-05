POL-PDMT: Diebstahl von Elektrofahrrad und Autorädern

Heiligenroth (ots) - Am Freitag, dem 19.05.2023, gegen 16:45 Uhr, kam es im Einmündungsbereich K103 / Rheinstraße in Heiligenroth zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine 20-jährige Fahrzeugführerin aus der Verbandsgemeinde Wirges befuhr mit ihrem PKW die Rheinstraße in Fahrtrichtung Einmündung K103. Im Einmündungsbereich missachtete die 20-jährige die Vorfahrt eines in Richtung Ruppach-Goldhausen ...

