POL-OL: +++ Erneut Autos in Oldenburg aufgebrochen +++

Oldenburg (ots) - Der Oldenburger Polizei wurden seit dem Wochenende drei Autoaufbrüche angezeigt, in allen Fällen hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Der erste Autoaufbruch ereignete sich am gestrigen Montag in der Bürgerstraße. Im Zeitraum von 06.00 Uhr - 15:00 Uhr wurde die Scheibe eines geparkten Nissan eingeschlagen. Nach ersten Erkenntnissen blieb es beim Versuch, so dass die ...

