Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Tatverdächtiger nach Einbruch in Gaststätte geschnappt +++

Oldenburg (ots)

Nicht weit mit seiner Beute kam in der letzten Nacht ein Einbrecher, der Dank eines aufmerksamen Zeugen durch die Polizei gestellt werden konnte.

In der letzten Nacht (04. August 2023) meldete sich gegen 02:00 Uhr ein Zeuge bei der Polizei und teilte mit, dass er soeben einen Einbruch in eine Gaststätte in der Bremer Straße beobachtet habe.

Wie der Anrufer weiter mitteilte, sei eine männliche Person aus einem eingeschlagenen Fenster der Gaststätte herausgestiegen und dann mit einem Fahrrad geflüchtet.

Durch mehrere Polizeistreifen wurde daraufhin umgehend die Verfolgung des flüchtigen Mannes aufgenommen, der bereits wenige Minuten später im Hansaring angetroffen werden konnte. Beim Erblicken der Polizei versuchte dieser noch zu flüchten und warf mehrere Gegenstände des Diebesgutes weg. Im Verlauf der Verfolgung stieß der flüchtende Einbrecher dann mit einem Streifenwagen zusammen und stürzte mit seinem Fahrrad. Hierbei verletzte sich der Mann leicht.

Bei dem 33-jährigen Tatverdächtigen konnte die Polizei in einer Tasche und weiterhin auf dem Fluchtweg anschließend das Diebesgut in Form von Alkoholika und Smartphones sicherstellen. Dieses konnte noch in der Nacht an die Geschädigte wieder ausgehändigt werden.

Gegen den 33-Jährigen Oldenburger, der zudem alkoholisiert war, leitete die Polizei unter anderem ein Strafverfahren wegen des Einbruches in die Gaststätte und Trunkenheit im Verkehr ein.

Auf Grund der Taten wurde der Mann vorläufig mit zur Dienststelle genommen und heute Morgen, nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen, entlassen. (1004000)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell