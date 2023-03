Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Unbekannter attackiert Jugendliche

Ein 17-Jähriger kam ins Krankenhaus

Bild-Infos

Download

München (ots)

Samstagabend (18. März) gegen 22:40 Uhr attackierte ein bislang Unbekannter zwei Jugendliche am S-Bahn Haltepunkt Marienplatz. Ein Junge musste aufgrund seiner Verletzungen in ein Münchner Klinikum. Die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums München informierte die Leitstelle der Bundespolizeiinspektion München über die körperliche Auseinandersetzung am Bahnsteig. Ermittlungen ergaben, dass ein bislang unbekannter männlicher Täter einen 17-Jährigen von hinten mit einem heftigen Faustschlag gegen den Kopf attackiert hat, woraufhin dieser benommen zu Boden stürzte und liegen blieb. Unmittelbar danach schlug der Mann den 18-jährigen Begleiter des zu Boden Gegangenen mit der Faust ins Gesicht, woraufhin dieser ebenfalls zusammensackte. Danach flüchtete der Schläger mit einer S-Bahn der Linie S-4 Richtung Hauptbahnhof. Verständigte Rettungssanitäter versorgten den 17-Jährigen vor Ort und brachten ihn im Anschluss für weitere medizinischen Untersuchungen ein Münchner Krankenhaus, da er immer wieder das Bewusstsein verlor. Er trug Gesichtsverletzungen (starke Prellungen, Schwellungen im Gesichtsbereich) davon. Über die Schwere der Verletzungen liegen bislang noch keine Erkenntnisse vor. Der 18-Jährige erlitt durch den Schlag eine leichte Schwellung im Gesichtsbereich. Diese Verletzung bedurfte jedoch keiner ärztlichen Versorgung. Die beiden Jugendlichen mit deutscher Staatsangehörigkeit waren alkoholisiert. Die Bundespolizei hat Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell