Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Falschfahrer - Polizei sucht Zeugen

Meiningen (ots)

Über die Online-Wache erstattete eine 34-jährige Autofahrerin bereits letzten Mittwoch eine Anzeige wegen Nötigung im Straßenverkehr. Laut Aussage der Geschädigten befuhr diese die Dreißigackerer Straße aus Meiningen kommend in Richtung Klinikum. Plötzlich sah sie Scheinwerfer im Gegenverkehr und ihr kam ein Flaschfahrer auf der Einbahnstraße entgegen. Um einen Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Fahrzeug zu vermeiden, musste sie mit ihrem Wagen ausweichen. Der Falschfahrer setzte seine Fahrt unvermittelt fort und konnte erst durch ein dahinter fahrendes Fahrzeug an der Weiterfahrt gehindert werden. Diese Verkehrsteilnehmer werden gebeten, sich bei der Meininger Polizei (03693 591-0) zu melden, um so Hinweise zum Fahrzeugführer bzw. zum genutztes Fahrzeug/Kennzeichen zu erhalten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell