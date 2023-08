POL-OL: ++Verkehrsunfall auf der A 29 mit hohem Sachschaden und zwei verletzten Personen++

Oldenburg (ots) - ++Autoaufbruch++ In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde in der Acordialstraße in Bloherfelde ein Kleinwagen von Fiat aufgebrochen. Dabei schlug die unbekannte Täterschaft nicht wie üblich eine Seitenscheibe ein, sondern bohrte das Schloss der Fahrertür auf. Aus dem Innenraum wurde das Radio, ein Regenschirm und Kleingeld entwendet. ++Einbruch in Wohnung++ Ebenfalls in Bloherfelde wurde von ...

