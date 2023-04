Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfall und Unfallfluchten

Aalen (ots)

Frankenhardt: Unfallflucht

Am Montag, kurz nach 17:00 Uhr, wollte eine 29 Jahre alte Opel-Fahrerin auf einem Parkplatz in der Gaildorfer Straße rückwärts aus einer Parklücke ausparken. Dabei kollidierte sie mit dem Fahrzeug eines weiteren, bislang unbekannten Verkehrsteilnehmers. Nach dem Zusammenstoß der beiden PKW entfernte sich der unbekannte Fahrzeuglenker unerlaubt von der Örtlichkeit. An dem Opel der 29-Jährigen entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Die Polizei Crailsheim bittet Zeugen des Unfalls sich mit Hinweisen zu dem unbekannten Fahrzeug unter Telefon 07951 480-0 zu melden.

Schwäbisch Hall: Auto landet nach Unfall auf Dach

Eine 54 Jahre alte VW-Fahrerin war am Montag kurz nach 13:00 Uhr auf dem Langenfelder Weg unterwegs. Hier kam sie offenbar nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer dortigen Mauer. Durch den Aufprall wurde der VW einmal um 180 Grad entlang der Längsachse gedreht und landete schließlich auf dem Dach. An dem PKW entstand Sachschaden von rund 8.000 Euro.

Vellberg: Unfallflucht

Zwischen Freitag, 17:00 Uhr und Montag, 7:00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen in der Markgrafenallee geparkten Dacia Jogger beim Vorbeifahren. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt unerlaubterweise fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. An dem Dacia entstand Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 0791 400-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell