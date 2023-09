Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Dülken: Straßenraub - Zeugen gesucht

Viersen-Dülken (ots)

Am Freitag, den 08.09.2023 hat es gegen 22.00 Uhr einen Straßenraub auf der Felix-Tonnar-Straße in Dülken gegeben. Ein 43-jähriger Viersener war zu Fuß auf dem dortigen Gehweg in Richtung Talstraße unterwegs, als er von zwei unbekannten, männlichen Tatverdächtigen getreten wurde. Daraufhin fiel der 43-Jährige hin und die Unbekannten traten weiter auf den 43-Jährigen ein. Vermutlich entwendeten sie im Zuge dessen die Kopfhörer des Vieseners. Die beiden männlichen Personen kann er wie folgt beschreiben: Zum einen etwa 1.80 Meter groß, schwarze, lockige Haare, trug schwarze Kleidung und sprach Deutsch mit Akzent. Zum anderen unter 1.80 Meter groß, schwarze Haare und trug ebenfalls schwarze Kleidung. Vermutlich flüchteten die Unbekannten zu Fuß in Richtung Gewandhausstraße. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der 02162/377-0. / AM (894)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell