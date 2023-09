Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kreis Viersen: Widerstände gegen Einsatzkräfte - Kolleginnen und Kollegen werden bespuckt

Kreis Viersen (ots)

Im Laufe des Wochenendes hat es zwei Einsätze im Kreis Viersen gegeben, bei denen Einsatzkräfte der Polizei Viersen von Randalierenden körperlich angegangen wurden. Am 08.09.2023 fuhren Streifenteams gegen 17.20 Uhr zum Kampweg in Viersen-Dülken, da ein dort wohnender Mann in seiner Wohnung randalierte und seinen Nachbarn drohte. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte hielt der 29-jährige Viersener eine Glasflasche in der Hand und verhielt sich aggressiv und unkooperativ den Beamtinnen und Beamten gegenüber. Als er den mündlichen Aufforderungen nicht nachkam, musste der 29-Jährige fixiert werden. Hierbei schlug und trat er - glücklicherweise erfolglos - nach den Kolleginnen und Kollegen. Auf dem Weg zum Streifenwagen bespuckte er die Streifenteams und versuchte weiter sie zu treten. Der Viersener wurde in den Polizeigewahrsam gebracht und eine Blutprobe wurde angeordnet. Am gleichen Tag, gegen 23.30 Uhr, weigerte sich ein Mann in Schwalmtal-Waldniel auf der St. Michael-Straße einen Linienbus zu verlassen. Das dort eingesetzte Streifenteam versuchte, den 30-jährigen Schwalmtaler aus dem Bus zu bekommen. Der 30-Jährige hielt sich mit aller Kraft an der Stange im Bus fest, woraufhin die Kolleginnen und Kollegen den Griff lösen mussten. Daraufhin schlug der Schwalmtaler einem Polizisten mit der Faust ins Gesicht. Der 30-Jährige wurde ebenfalls in Gewahrsam genommen. Auch hier wurde eine Blutprobe angeordnet. In beiden Einsätzen wurden unsere Kolleginnen und Kollegen beleidigt. Glücklicherweise wurde keine Kollegin und Kollege schwer verletzt. Es gehört zu der alltäglichen Polizeiarbeit, Streitigkeiten zu schlichten und Randalierende zu beruhigen. Dass sich Kolleginnen und Kollegen, die zu Einsätzen gerufen werden, um weitere Straftaten zu verhindern und andere Menschen zu schützen, bespucken lassen müssen und körperlich angegriffen werden, verurteilen wir aufs Schärfste. / AM (893)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell