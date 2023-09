Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Dülken: Körperverletzung - Tatverdächtige flüchten

Viersen-Dülken (ots)

Am 09.09.2023 hat es gegen 05.00 Uhr eine Körperverletzung auf ´Alter Markt` in Viersen-Dülken gegeben. Eine 27-jährige Viersenerin geriet mit zwei weiteren, weiblichen Personen in ein Streitgespräch. Daraufhin kamen drei weitere, männliche Personen dazu und die Gruppe ging die 27-Jährige körperlich an. Sie wurde zu Boden geschubst und vermutlich auf dem Boden liegend getreten und geschlagen. Als eine Zeugin die Polizei rief, flüchteten alle Tatverdächtigen in Richtung Kreuzherrenstraße. Während des Weglaufens hat einer der männlichen Tatverdächtigen laut Zeugenaussagen gegen den Außenspiegel eines dortigen Lkw geschlagen und diesen dadurch beschädigt. Die Tatverdächtigen waren laut Zeugen alle etwa zwischen 18 und 25 Jahre alt. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Falls Sie Angaben machen können, melden Sie sich bitte unter der 02162/377-0. / AM (898)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell