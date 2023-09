Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich - Neersen: Autofahrer kollidiert beim Abbiegen mit Rennradfahrer - Radfahrer schwer verletzt

Willich - Neersen (ots)

Gegen 08:45 Uhr am Freitagmorgen stießen an der Ecke Böckel und Viersener Straße in Neersen ein 60-jähriger Autofahrer aus Willich und ein 58-jähriger Rennradfahrer, ebenfalls aus Willich, zusammen. Der Autofahrer fuhr auf der Straße Bökel in Richtung Neersen und bog nach links in die Viersener Straße ab. Zeitgleich fuhr der Rennradfahrer auf dem Radweg an der Straße Bökel in entgegengesetzte Richtung und überquerte die Viersener Straße. Einen Zusammenstoß konnte keiner der Verkehrsteilnehmer mehr verhindern. Der bevorrechtigte Radfahrer stürzte durch den Aufprall zu Boden und verletzte sich schwer. Er wurde durch ein Rettungsteam in ein Krankenhaus gebracht. /cb (897)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell