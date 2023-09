Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Viersen (ots)

Am 11.09.2023 hat es gegen 13.30 Uhr eine Verkehrsunfallflucht auf der Krefelder Straße in Viersen gegeben. Eine 72-jährige Viersenerin fuhr mit ihrem Pedelec auf dem Radweg der Krefelder Straße und beabsichtigte in den dortigen Kreisverkehr einzubiegen, um in Richtung Kanalstraße weiterzufahren. Hierbei wurde sie von einem Lkw touchiert, welcher von der Brüsseler Allee in den Kreisverkehr einfuhr und seine Fahrt dann schließlich in Richtung Krefelder Straße fortsetze. Auf Grund der Kollision stürzte die 72-Jährige auf die Straße. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Ein Zeuge beobachtete den Unfall und folgte dem Lkw-Fahrer, welcher sich unerlaubterweise von der Unfallstelle entfernte. Der Zeuge versuchte durch Aufblinken auf sich - und somit auf den Unfall - aufmerksam zu machen. Der unbekannte Fahrer setzte seine Fahrt dennoch fort. Der Lkw hatte vermutlich ein rotes Führerhaus und einen Anhänger, auf welchem ein Citroën-Kleinwagen geladen war. Das Verkehrskommissariat bittet um Zeugen. Falls Sie den Unfall beobachtet haben und weitere Hinweise geben können, melden Sie sich bitte unter der 02162/377-0. / AM (901)

