Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Autofahrer nach Unfall leicht verletzt

Attendorn (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstag (20.06.2023) um 14.45 Uhr auf der Straße "Am Zollstock". Ein 65-jähriger Autofahrer musste hinter einem auf der Fahrbahn geparkten PKW verkehrsbedingt halten. Als die Gegenfahrbahn frei war, scherte der 65-Jährige aus, um an dem geparkten PKW vorbeizufahren. Dabei kam es zu der Kollision mit dem LKW eines 45-Jährigen, der zeitgleich von hinten an beiden Fahrzeugen vorbeifahren wollte. Durch den Zusammenprall stieß das Auto des 65-Jährigen auch gegen den geparkten PKW. Der 65-Jährige wurde leicht verletzt. An den drei beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Eurobereich. Die beiden PKW waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Während der Unfallaufnahme wurde die Straße zum Teil komplett gesperrt.

