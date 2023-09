Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Süchteln: Radfahrerin und Radfahrer bei Zusammenstoß verletzt

Viersen-Süchtel (ots)

Am Montag gegen 07.40 Uhr kam es auf dem Fahrradweg der Hindenburgstraße zu dem Unfall. Eine 59-jährige Radfahrerin aus Taunusstein schob dabei ihr Fahrrad und überquerte die Hindenburgstraße im Bereich des Äquatorwegs. Als sie auf dem rechten Radweg in Fahrtrichtung Süchteln-Innenstadt angekommen war, kam es zur Kollision mit einem 26-jährigen Rennradfahrer aus Viersen, der in Richtung Süchteln- Innenstadt unterwegs war. Der 26-Jährige hatte versucht, der Frau auszuweichen, was aber nicht glückte. Durch den Zusammenstoß wurde der 26-Jährige leicht verletzt. Die 59-Jährige wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Zeugen des Unfalls mögen sich bitte beim Viersener Verkehrskommissariat melden. Die Rufnummer: 02162/377-0. /wg (900)

