POL-MA: Plankstadt/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter beschädigte BMW

Plankstadt/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine 29-jährige BMW Fahrerin parkte am Mittwoch ihr Fahrzeug zwischen 13 Uhr und 18.30 Uhr in der Bismarckstraße. In diesem Zeitraum beschädigte ein bislang unbekannter Fahrer mit einem bislang unbekannten Fahrzeug den geparkten BMW. Als die 29-Jährige ihr Fahrzeug aufsuchte, stellte sie mehrere Eindellungen und Beschädigungen im Bereich der vorderen Stoßstange fest. Ob ein Fahrzeug eines Öllieferanten hierbei eine Rolle spielt, ist derzeit noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Diese werden durch das Polizeirevier Schwetzingen geführt. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe eines mittleren vierstelligen Betrages.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwetzingen zu melden, unter: 06202-2880.

