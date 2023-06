Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannte klauen grauen 5er BMW von Parkdeck in Bertha-von-Suttner-Straße: Kripo bittet um Hinweise

Kassel (ots)

Kassel-Bad Wilhelmshöhe: Bislang unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen Mittwoch, 7:20 Uhr, und Donnerstag, 15:30 Uhr, in der Bertha-von-Suttner-Straße in Kassel einen grauen 5er BMW gestohlen. Der Wagen war zur Tatzeit auf einem Parkdeck am dortigen Bahnhof Wilhelmshöhe abgestellt. Wie genau die Täter bei dem Diebstahl des rund neun Jahre alten 535d xDrive im Wert von ca. 20.000 Euro vorgingen, ist derzeit noch nicht bekannt. Von dem grauen BMW mit dem amtlichen Kennzeichen PB-Z 337 fehlt trotz eingeleiteter Fahndung bislang jede Spur.

Die Ermittler des für Kraftfahrzeugdiebstähle zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo sind nun auf der Suche nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter oder den Verbleib des gestohlenen Wagens geben können. Zeugen melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Polizei in Kassel.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell