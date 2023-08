Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Rotlichtunfall auf der Speyerer Straße - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots)

Nach ersten Erkenntnissen missachtete am Dienstag, gegen 00:30 Uhr, ein 32-jähriger Peugeot-Fahrer das Rotlicht an der Kreuzung Speyerer Straße/ Diebsweg. Als er, aus Richtung Schwetzingen kommend, nach links in den Diebsweg abbog, kam es zum Unfall mit zwei Fahrzeugen die bei Grün auf der Speyerer Straße stadtauswärts fuhren. Zunächst kam es zu einer Kollision mit einem Mercedes, der den Peugeot seitlich traf. Dadurch wurde der Peugeot auf einen Daimler-Benz geschleudert. Insgesamt entstand ein Sachschaden von knapp 15.000 Euro. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Die Polizei nahm die Ermittlungen hinsichtlich der genauen Unfallursache auf.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd, unter der Telefonnummer 06221-34180, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell