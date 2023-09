Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Unbekannte setzen sieben Autos in Brand - Polizei sucht Zeugen

Viersen (ots)

Am Dienstag gegen 23:00 Uhr steckten Unbekannte gleich sieben Autos auf dem Konrad-Adenauer-Ring in Viersen in Brand. Trotz schnell eintreffender Feuerwehr und Polizei entstand erheblicher Schaden an allen Autos. Haben Sie verdächtige Beobachtungen oder Personen zur Tatzeit im Bereich des Konrad-Adenauer-Rings bemerkt? Melden Sie sich unter der 02162 - 377/0. /cb (904)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell