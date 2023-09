Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst: Schwerer Verkehrsunfall - Radfahrerin kollidiert mit Straßenbahn

Tönisvorst (ots)

Am Nachmittag des heutigen 12.09.2023 hat es gegen 15.10 Uhr einen schweren Verkehrsunfall auf der Krefelder Straße / Biwak in St. Tönis gegeben. Nach derzeitigem Stand querte eine 16-jährige Radfahrerin mit ihrem Fahrrad die Krefelder Straße in Fahrtrichtung Biwak und überquerte dabei die Schienen der Straßenbahn. Ob sie fuhr oder möglicherweise das Rad schob, steht noch nicht fest. Die Jugendliche nutze höchstwahrscheinlich den für Fußgänger und Radfahrer freigegebenen Bereich. Eine Ampel ist vorhanden. Die Sicht auf die Schienen war möglicherweise durch eine Straßenbahn, die in Richtung Krefeld unterwegs war und an der Haltestellt gehalten hatte, eingeschränkt. Beim Überqueren stieß die Jugendliche mit einer Straßenbahn zusammen, welche von einer 49-jährigen Duisburgerin gefahren wurde. Die Bahn war in Fahrtrichtung St. Tönis unterwegs. Die 16-Jährige wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Lebensgefahr kann zum derzeitigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden. Die Straßenbahnfahrerin erlitt einen Schock und wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Einsatzkräfte sperrten die Unfallstelle weiträumig ab. Die Sperrung dauert aktuell noch an. Die Polizei Viersen hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Ein Verkehrsunfallaufnahme-Team der Polizei Düsseldorf sowie ein Sachverständiger unterstützen dabei. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat Viersen über die Rufnummer 02162/377-0 zu melden. / AM/wg (903)

