Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: 5-er BMW gestohlen - Zeugensuche

Viersen (ots)

Zwischen dem 06. und dem 13. September stahlen Unbekannte von der Gerberstraße in Viersen einen grauen BMW 525. Der Wagen war außer Betrieb gesetzt, am Fahrzeug waren aber noch die Kennzeichen VIR-QA 428 angebracht. Der erstmalig im Jahr 2003 zugelassene Wagen hat die Farbe silber-metallic und hat Aluminium Felgen. Die Kriminalpolizei ermittelt und fragt: Wer hat den Diebstahl beobachtet oder kann Hinweise zum Verbleib des Fahrzeuges geben? Meldungen an das Kriminalkommissariat West in Dülken über die 02162/377-0. /wg (906)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell